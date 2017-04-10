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08:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

Активисты призывают Леонардо Ди Каприо спасти Красноярск от угля

По городу расклеили плакаты с одноимённой надписью.

Экологические активисты развесили в городе плакаты с надписью «Лео, спаси Красноярск от угля!», об этом сообщают очевидцы, которые выставляют в социальных сетях.

Уже известно, что такой баннер есть на Копыловском пешеходном виадуке. Сообщается, что есть и в других местах. Но где конкретно, не уточняется.

Эти сообщения уже обросли ироническими комментариями: «Лео Ди здесь причём? Почему не Брюс Уиллис, к примеру?», «Он уже выжил. С него хватит. Или это снимается фильм «Выживший 2» в Красноярске?», «Тут Чака Нориса звать надо, Лео только по ямам в асфальте помогает…», «Давайте у Мадонны попросим или у папы римского? Оно и верно, люди у всех просят, даже у Трампа только не у наших… Нет надежды на своих… «. Были и те, кто откровенно негативно высказывался против подобных надписей, поскольку добыча угля для некоторых городов края — градообразующие: «Градообразующие предприятия в городах Бородино, Назарово, Шарыпово чем вы будите кормить, если уберёте?», «Пусть все алчущие чистого воздуха отказываются от отопления, запрещают топить частные дома и сносят высотки, особенно на нагорных площадях! До бреда уже докатились с этим чистым воздухом».

Кстати, Ди Каприо выступает с различными экологическими акциями и жертвует средства на сохранения животных в мире.

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