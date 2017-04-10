В Омске количество контрафактных сигарет увеличилось в пять раз
Каждая десятая пачка, которую покупают омичи — подделка.
Каждая десятая пачка, которую покупают омичи — подделка.
Количество контрафактных сигарет увеличилось в пять раз. Об этом сообщает
Согласно данным исследователей, сейчас в России курит около 33% населения, при этом показатель с каждым годом падает.
«В отдельных регионах распространение нелегальных сигарет многократно превышает средние российские показатели. Так, например, в Омске доля контрабандных и контрафактных сигарет превысила 10%», — сказал Сергей Слипченко.
Отметим, что в 2015 году в городе продавалось лишь 1,9% нелегальной табачной продукции.