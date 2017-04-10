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06:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы сильно подешевевшие летние направления авиаперелетов

Наиболее подешевевшим направлением для перелетов по России с отправлением в июне текущего года оказался Калининград. Цена по сравнению с 2016 годом упала на 36 процентов и составила 8,7 тысячи рублей. В топ-3 также вошли Сочи и Симферополь. За рубежом сильнее всего подешевели авиабилеты в Рим.

Источник: Reuters

Об этом сотрудники туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Калининград

При бронировании на лето авиабилета в Калининград из любого другого города России и обратно в начале апреля турист заплатит в среднем 8,7 тысячи рублей, что на 36 процентов дешевле, чем год назад.

Сочи

На втором месте оказались перелеты в Сочи и обратно. Тарифы снизились на 18 процентов по сравнению с предыдущим годом, до 10,6 тысячи рублей. Замыкают тройку билеты в Симферополь стоимостью 12,4 тысячи рублей (минус семь процентов). В целом путешествия на самолете по России в июне подешевели на десять процентов.

Симферополь

Что касается российских гостиниц, то расценки в них в первом летнем месяце (при бронировании в апреле) сократились на пять процентов. Проживание в отеле категории три звезды в Калининграде обойдется в среднем в 2,7 тысячи рублей в сутки с человека, в Сочи — 4 тысячи, в Крыму — 3,7 тысячи.

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Среди зарубежных направлений самое заметное снижение цен на июнь показали авиабилеты в Рим. Расценки (туда-обратно) упали по сравнению с тем же месяцем 2016 года на 33 процента и составили 16 тысяч рублей.

На втором месте находится Прага — минус 28 процентов, 13 тысяч рублей. Замыкает тройку Париж, тарифы на перелеты из России туда упали на 27 процентов, достигнув отметки в 17,6 тысячи рублей. В целом билеты за рубеж подешевели на 20−25 процентов.

Стоимость размещения за рубежом упала в среднем на 15 процентов по сравнению с прошлым годом.

По данным компании HomeToGo, местом для отдыха на майские праздники в России с самым дешевым арендным жильем была признана Самара.

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