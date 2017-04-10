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06:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Тело поэта Евгения Евтушенко доставили в Москву

Самолет из Лондона приземлился в аэропорту Домодедово.

Источник: IrkutskMedia.ru

Тело поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля в США, доставили в Москву. Самолет, на борту которого находится гроб с телом покойного, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Отпевание поэта-шестидесятника пройдет сегодня, 10 апреля, в соборном храме благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино, сообщает газета «Известия».

«Гражданская панихида состоится 11 апреля в Доме литераторов в Москве, похороны пройдут в писательском поселке Переделкино», — говорится в сообщении.

Напомним, поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году в США 1 апреля. Причиной смерти стал рак.

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