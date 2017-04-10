Арбат Владивостока зарастает мусором

На сей раз собственники квартир в старом жилом фонде на Семеновской жалуются на отношение УК к своим прямым обязанностям, сообщает ИА «Дейта». Дома находятся на так называемом Арбате Владивостока — местной достопримечательности.

Как рассказывает Татьяна, жительница дома по улице Семеновская, 8, управляющая компания Фрунзенского района отказалась обслуживать здания, расположенные по этому адресу. Официальная причина — отсутствие договора с домом. При этом, квитанции на оплату приходили постоянно.

Обслуживать дома перестали без предупреждения. Позвонившей в УК жительнице сказали, что работа с домом прекращена с 1 апреля. «Они два года назад уже грозились нас бросить. А сейчас город говорит — вас никто не возьмет, старый фонд, выхлопа мало, одни проблемы», — говорит Татьяна.

За последние пять лет УК «Фрунзенский район» оказывала услуги не в полном объёме, работу по контакту с жителями не проводила, текущих ремонтов не было несмотря на обращения — уверяют жильцы. Производились только работы по уборке территории и вывозу крупногабаритного мусора, а также запуск отопления и, в случае аварийных ситуаций, приезд бригад.

Сейчас мусорные баки во дворе дома переполнены, бытовые отходы не вывозят. Жильцы составили коллективное обращение в прокуратуру с целью проверки законности оснований отказа УК «Фрунзенский район» от обслуживания. Речь идет о домах по адресам Семеновская 8,8а, 8б, 8 В, 8 г.

«Наши попытки найти другую управляющую компанию не увенчались успехом, поскольку никто не хочет брать наши дома на обслуживание. Администрация города советует управлять самим, что в нашем случае совершенно невозможно. Количество собственников гораздо меньше, чем муниципального жилья, и жители в основном — пенсионеры», — отмечает Татьяна.

В УК Фрунзенского района корреспонденту ИА «Дейта» подтвердили: договор с домом закончился. «Жильцы вправе сами выбрать себе новую УК. Мы завершили договор по причине отсутствия экономической выгоды. Это наше право, ибо живем мы в свободной стране», — говорят представители компании.

Владивостокский Арбат — пешеходная улица с фонтанами, скамейками, готичными фонарями «под старину»., место культурного времяпрепровождения владивостокской молодёжи, популярный экскурсионный маршрут. Первое свое название — Пекинская — улица получила в память Пекинского договора 1860 года, закрепившего за Россией новоприобретенные территории на Дальнем Востоке, в том числе — Владивосток. Пекинской улица называлась вплоть до сентября 1964 года, когда решением Приморского крайисполкома была переименована в Адмирала Фокина, в честь умершего в январе того же года заместителя главнокомандующего ВМФ СССР, который прежде четыре года командовал Тихоокеанским флотом.

Василий Кучин.