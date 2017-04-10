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06:39 (мск), источник: Newslab.ru

Найден таинственно пропавший житель Железногорска

Предположительно, все это время мужчина, которого разыскивали, был у приятеля.

Найден житель Железногорска, который таинственно пропал в начале месяца — вечером 1 апреля. Напомним, 36-летний мужчина исчез после телефонного звонка — он вышел из дома, пообещав в ближайшее время вернуться, но не пришел. Родственники уверяли, что спиртным мужчина не злоупотребляет, что он спокойный и неконфликтный.

Все это время его искали полицейские и волонтеры. При чем в социальных сетях периодически появлялась информация о том, что мужчину видели в разных районах закрытого города. Накануне его удалось найти, сообщили в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск». Мужчина жив.

Родственники сообщили волонтерам, что пропавшего мужчину к его матери привез друг. Предположительно, все это время мужчина, которого разыскивали, был у приятеля. В настоящее время эта информация проверятся. Почему он не выходил на связь, неизвестно.

Комментарии
1
Понятно
Если этот, не пьющий человек, был у приятельницы, то вопросов нет
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