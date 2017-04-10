Сегодня в Омске будут отлавливать пешеходов-нарушителей

Сегодня на дорогах Омска сотрудники ГИБДД проводят целевую оперативно-профилактическую операцию «Пешеход». Цель рейда — снизить тяжесть последствий от ДТП с наездами на пешеходов. Ведомство намерено сформировать у водителей навыки проезда нерегулируемых пешеходных переходов, а также исключить случаи, когда пешеходы перебегают дорогу в неположенном месте.

Как сообщают в омской ГИБДД, в последнее время наездов на пешеходов становиться все больше — такой вид ДТП занимает лидирующие позиции. В ведомстве поясняют, что рейд «Пешеход» направлено на пресечении нарушений ПДД не только водителями, но и пешеходами.

«Нередко пешеходы, не отдавая отчет в своих действиях, переходят проезжую часть в неустановленных местах, и появляются на дороге в то время, когда водитель их не ожидает увидеть», — сообщили в ГИБДД по Омской области.

Пешеходов призывают к дисциплине на дороге и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам. Особенно важно быть внимательными в темное время суток — если днем водитель видит предметы на проезжей части и рядом на расстоянии более 1 километра, то ночью в свете фар они различимы менее чем за 100 метров.

Прийти на помощь пешеходам могут световозвращающие элементы — так водитель увидит пешеходов за 200 метров, и даже в случае превышения скорости успеет остановить машину.