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07:44 (мск), источник: Newtimes.kz

50% молодежи хотят учиться за пределами Казахстана

В Казахстане всерьез задумались над возвращением студентов, поступающих в зарубежные ВУЗы. Дело в том, что молодежь, получив иностранное образование уже не хочет обратно на Родину, а трудится на экономику чужой страны, передает телеканал «Астана».

Источник: Newtimes.kz

В Казахстане всерьез задумались над возвращением студентов, поступающих в зарубежные ВУЗы. Дело в том, что молодежь, получив иностранное образование уже не хочет обратно на Родину, а трудится на экономику чужой страны, передает телеканал «Астана».

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Исследования, проведенные Восточно-Казахстанским Гостехуниверситетом показали, что 50% выпускников хотят учиться за пределами Казахстана и треть молодежи вообще не собирается возвращаться домой. Такая печальная статистика говорит о недостатках в нашей системе образования, считают эксперты. К примеру, у нас развита атомная промышленность, но этим специальностям в стране не учат. Отсюда и дефицит редких кадров.

В Восточном Казахстане всерьез задумались над сокращением оттока выпускников школ в зарубежные ВУЗы. Для этого местные специалисты разрабатывают специальную программу и собираются направить ее лично премьеру Бакытжану Сагинтаеву.

Педагоги считают, что в стране мало востребованных факультетов и большая проблема с трудоустройством вчерашних студентов. По этой причине и «утечка мозгов» набирает обороты. Выпускники казахстанских школ предпочитают получать образование в Томске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле. И как показывает практика, большинство из них уже не возвращаются на Родину.

Согласно исследованиям Восточно-Казахстанского Гостехуниверситета: Из 2 тысяч опрошенных выпускников школ:

-50% планируют учиться за пределами Казахстана.

-25% скорее склоняется к поступлению в зарубежные ВУЗы (отдавая предпочтение высшим заведениям РФ, Беларуси, Европы и США).

-25% останется учиться в Казахстане.

-30% процентов из тех, кто собирается уехать учиться, возвращаться не собираются.

-36% процентов о возврате после учебы на Родину затруднились ответить.

Для председателя павлодарского славянского культурного центра Татьяны Кузиной отток молодёжи из Павлодарского Прииртышья — тема больная. Татьяна Ивановна предлагает подключиться к инициативе ВКО и если уж не удержать, то стимулировать ребят возвращалась домой. В первую очередь молодым специалистам нужно помогать жильём, считает она. Татьяна Кузина, председатель Славянского культурного центра: То, что они уезжают, никто не вправе их вообще остановить, потому что это выбор человека. Но давайте попробуем разработать программу на уровне министерства, чтобы наши ребята приезжали.

В 2016 году в России на 800 тысяч выпускников выделялось более 580 тысяч бюджетных мест. Для сравнения, в Казахстане обладателями образовательных грантов стали более 27 тысяч абитуриентов, это меньше половины тех, кто претендовал на бесплатное обучение.

Пока в стране еще думают над созданием условий, за умной молодежью по весне в Казахстан, еще до сдачи ЕНТ приезжает целая армия приемных комиссии ведущих ВУЗов России. Проводят тестирование наших выпускников, сдал экзамен, и ты практически студент российского университета. Поэтому педагоги ВКГТУ предложили предоставить право отечественным ВУЗам принимать студентов на альтернативной основе, без сдачи ЕНТ, самостоятельно, установив формы вступительных испытаний. И распределять гранты по регионам в зависимости от экономических потребностей области.

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