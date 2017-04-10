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06:57 (мск), источник: Вести Приморье

Хабаровский циклон во вторник испортит погоду в Приморье

Сегодня, 10 апреля, новый глубокий циклон смещается с Якутии на Хабаровский край. Приморский край окажется в его тёплом секторе. Осадков не ожидается. На западе края усилится юго-западный ветер. Максимальная температура +12…+20 °C, в прибрежных районах +6…+11 °C.

Источник: Вести Приморье

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня усилится юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +7…+10 °C.

Завтра, 11 апреля, погодные условия будут определять атмосферные фронты хабаровского циклона. Ночью на западе Приморья местами начнутся небольшие дожди. Днём дожди распространятся на большую территорию края. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха по сравнению с предыдущей ночью повысится на 4−7 градусов. Днём максимальная температура воздуха +10…+16 °C, на восточном побережье +2…+9 °C. В краевом центре облачно, днём с прояснением, утром местами туман. В середине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сильный. Температура воздуха ночью продержится около +3…+6 °C, днём при прояснениях повысится до +9…+11 °C.

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