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07:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Скейт-парк и велосипедные дорожки появятся на островах Конный и Юность в Иркутске

Благоустройство островов Юность и Конный в Иркутске начнется в 2017 году в рамках проекта «Городская среда».

Источник: РИА "Новости"

Как 10 апреля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, об этом на выездном совещании сообщил мэр Дмитрий Бердников. В частности, планируется оборудовать велосипедные и беговые дорожки, скейт-парк, зону фудкортов, смонтировать веревочный парк, установить лавочки, теннисные корты, открыть тир, кафе и пункты прокатов спортивного инвентаря.

«Потребность в таких площадках очень высока у иркутян. Планируется создать комфортные зоны отдыха в общедоступных парковых местах. Все планируемые изменения будут рассмотрены на встречах с горожанами до конца апреля. Работы начнутся с установлением теплого периода», — подчеркнул Дмитрий Бердников.

Кроме того, в рамках проекта и муниципально-частного партнерства предполагается обустроить прибрежную зону залива Якоби. Там появятся пешеходные дорожки, игровая, детская и спортивная площадки, водная горка, прокат велосипедов и пляжного оборудования, будут установлены надувные аквапарк и детский городок, аттракционы «Куражные горки» и «Зип-лайн». Также планируется создать парковочную зону на 455 машиномест, закрыть въезд автотранспорта на территорию пляжа, выполнить дополнительное озеленение, открыть кафе.

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