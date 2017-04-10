Скейт-парк и велосипедные дорожки появятся на островах Конный и Юность в Иркутске

Как 10 апреля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, об этом на выездном совещании сообщил мэр Дмитрий Бердников. В частности, планируется оборудовать велосипедные и беговые дорожки, скейт-парк, зону фудкортов, смонтировать веревочный парк, установить лавочки, теннисные корты, открыть тир, кафе и пункты прокатов спортивного инвентаря.

«Потребность в таких площадках очень высока у иркутян. Планируется создать комфортные зоны отдыха в общедоступных парковых местах. Все планируемые изменения будут рассмотрены на встречах с горожанами до конца апреля. Работы начнутся с установлением теплого периода», — подчеркнул Дмитрий Бердников.