Скейт-парк и велосипедные дорожки появятся на островах Конный и Юность в Иркутске
Благоустройство островов Юность и Конный в Иркутске начнется в 2017 году в рамках проекта «Городская среда».
Благоустройство островов Юность и Конный в Иркутске начнется в 2017 году в рамках проекта «Городская среда».
Как 10 апреля 2017 года сообщила
«Потребность в таких площадках очень высока у иркутян. Планируется создать комфортные зоны отдыха в общедоступных парковых местах. Все планируемые изменения будут рассмотрены на встречах с горожанами до конца апреля. Работы начнутся с установлением теплого периода», — подчеркнул Дмитрий Бердников.
Кроме того, в рамках проекта и