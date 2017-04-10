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07:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Число туристов из КНР в Приморье выросло на 36%

В первом квартале регион посетили уже 14 тысяч граждан из Китая.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 апреля, PrimaMedia.

В Приморском крае продолжает динамично расти турпоток из Китая. Как сообщили в краевом департаменте туризма, в рамках межправительственного соглашения России и КНР о безвизовых групповых турпоездках в первом квартале в Приморье въехало почти 14 тысяч граждан из Поднебесной. Количество китайских туристов, посетивших Приморский край, увеличилось на 36% за три месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

«Это более чем на треть превышает аналогичный показатель 2016 года. Тогда за период с января по март мы приняли около 10 тысяч китайских туристов», — отметили в ведомстве.

По мнению директора профильного департамента Константина Шестакова, стабильный рост интереса китайцев к Приморью говорит о повышении туристской привлекательности края.

Отметим, по итогам прошлого года объем турпотока из Китая в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках увеличился на 60%: в край въехало почти 200 тысяч китайских граждан. Общее же количество гостей из Поднебесной, посетивших регион в течение 2016 года, составило 420 тысяч человек.

В настоящее время Приморский край занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из КНР, уступая лишь Москве. По мнению вице-губернатора региона Евгения Полянского, это закономерно, ведь Китай — стратегический партнер Приморья. Совместно с приграничными китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян регион реализует множество проектов в сфере экономики, образования, культуры и спорта, что, безусловно, стимулирует рост интереса народов друг другу.

«Однако ключевую роль в привлечении в Приморье туристов играет динамично развивающаяся туриндустрия. У нас уже есть интегрированный развлекательный курорт “Приморье”, современный океанариум, Приморская сцена легендарного Мариинского театра, мы проводим Тихоокеанский туристский форум, международную дрифт-битву PrimRing, кинофестиваль стран АТР “Меридианы Тихого”, разрабатываем новые туристские маршруты — все это делает Приморье более узнаваемым и интересным для российских и иностранных гостей», — отметил заместитель главы Приморья.

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