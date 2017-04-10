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09:21 (мск), источник: VN.ru

Разваливающийся дом на ул. Большевистской не признан аварийным

Крыша течет, потолок и стены разваливаются, канализация не справляется. В таких условиях в старых домах по улице Большевистской не один десяток лет живут несколько семей. А недавно, говорят люди, от них еще и управляющая компания отказалась.

Источник: VN.ru

Шлакоблоки, кирпичи и штукатурка. 237-й дом по улице Большевисткой построен в середине 50-х годов прошлого века. Сегодня крыша здания, говорят жильцы, напоминает друшлак.

— В туалете, в ванной все протекает, когда идет дождь, у меня по счетчику бежит вода. Кухня тоже. Выключатели не работают, все переделано напрямую, — говорит жительница дома по адресу Большевистская, 237 Радмила Иллорионова.

Недавно в одной из квартир провалилась несущая балка в стене. Открыть окно невозможно. Чтобы никто не пострадал, коммунальщики установили подпорку. Канализация проходит прямо под деревянным полом. Люк — трудно поверить, если не увидеть собственными глазами — находится прямо в подъезде. В общем, ком проблем.

К проблемам жителей дома на улице Большевистская, 237 прибавляется и то, как выглядит дом. Со стороны проезжей части видно, что дом буквально разваливается, осыпается. Выпадают кирпичи, по зданию — огромные трещины. Понятно, что дом не только ветхий, но и аварийный.

А тут еще и управляющая компания, говорят жильцы, от них отказалась. В местном ЖЭУ о проблемах людей в курсе. Обещают с наступлением теплой погоды отремонтировать все, что в их силах.

— Никто людей не бросит, как обслуживали их, так и будем обслуживать, я им всем объяснил, что будем заниматься теми квартирами, в которых идет протечка. Летом будем ремонтировать, — прокомментировал директор ЖЭУ № 1 Денис Чуб.

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