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07:40 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

До 13 градусов тепла без существенных осадков ожидается в столичном регионе 10 апреля

До 13 градусов тепла без существенных осадков ожидается в Москве и Московской области в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Источник: AP 2017

«Несмотря на то, что атмосферное давление постепенно падает, а это значит, что антициклон отступает, погода в Московском регионе будет вполне комфортной: теплой и без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11 — плюс 13 градусов, по области от восьми до 13 градусов тепла», — говорится в сообщении.

Ветер юго-западного направления 5−10 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 60%.

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