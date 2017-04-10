До 13 градусов тепла без существенных осадков ожидается в столичном регионе 10 апреля

«Несмотря на то, что атмосферное давление постепенно падает, а это значит, что антициклон отступает, погода в Московском регионе будет вполне комфортной: теплой и без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11 — плюс 13 градусов, по области от восьми до 13 градусов тепла», — говорится в сообщении.