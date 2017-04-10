До 13 градусов тепла без существенных осадков ожидается в столичном регионе 10 апреля
До 13 градусов тепла без существенных осадков ожидается в Москве и Московской области в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
До 13 градусов тепла без существенных осадков ожидается в Москве и Московской области в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Несмотря на то, что атмосферное давление постепенно падает, а это значит, что антициклон отступает, погода в Московском регионе будет вполне комфортной: теплой и без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11 — плюс 13 градусов, по области от восьми до 13 градусов тепла», — говорится в сообщении.
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