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07:05 (мск), источник: RIGMA.INFO

Старый трамвай преобразили до неузнаваемости и превратили в кинотеатр

Кинотрамвай презентовали на Заимке любителям неожиданных мест для просмотра фильмов.

Источник: RIGMA.INFO

В Хабаровске состоялось открытие первого на Дальнем Востоке кинотрамвая. Гости смогли совершить путешествие к звездам с комфортом — посмотрели премьеру фильма «Время первых» о выходе человека в открытый космос, уютно расположившись на мягких диванах вагончика под номером № 1.

Свои двери необычный трамвай открыл в «Автокино» на «Заимке». Классический трамвай Рижского вагонного завода, модель РВЗ-6, выпускали такие с 1960 по 1989 годы, в течение нескольких месяцев был переоборудован в шикарный кинозал.

Именно эту модель искали создатели кинотрамвая. И нашли аж в Комсомольске-на-Амуре! Он выходил на линию, но попал в ДТП и не подлежал использованию. Благодаря кропотливым стараниями лучших реставраторов, его получили практически в первозданном виде, изменив лишь внутреннее пространство!

Теперь там изысканный интерьер уровня «Ориент-экспресса. Зрители могут удобно расположиться на мягких кожаных диванах. Внутри салона — 6 двухместных диванов и один четырехместный.

Кино транслируют на большом экране автокинотеатра. А гости кинотрамвая смотрят фильм через просторные окна и наслаждаются качественным звуком. Для комфорта предусмотрен обогрев/кондиционер (в зависимости от времени года), столики с кнопкой вызова официанта-вагоновожатой и меню с закусками, напитками и попкорном.

Такие сеансы придуманы для гостей города, проживающих на территории туристического комплекса «Заимка», а также для хабаровчан, приезжающих в «Автокино» большой компанией на одной машине.

Билет можно купить, предварительно позвонив по номеру 90−50−50. Забронировать диван, затем приехать в Автокино не позднее, чем за 20 минут до начала сеанса и приобрести билет в кассе «Автокино» или на ресепшене гостиницы «Ривьера».

Кинотрамвай — это не только зал для сеанса, но и яркий арт-объект. Такие интересные конструкции делают любой город более привлекательным, создают его уникальное лицо.

Во всем мире нестандартные трамваи становятся визитной карточкой мегаполисов. Так, в Амстердаме гостей ждет трамвай-отель, в Милане находится трамвай-сауна, во Львове — трамвай-кафе.

Теперь и в Хабаровске есть свой образец преображения городского транспорта. Сотрудники «Автокино» надеются, что жителям и гостям Хабаровска придется по вкусу такой формат кинопросмотра, а трамвайчик станет одной из достопримечательностей города.

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