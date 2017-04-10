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09:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы в два раза дольше стали искать новую работу

По сравнению с 2014 годом, срок поиска работы вырос почти в два раза — 3 года назад на поиск работы специалисты тратили 1−2 месяца, сейчас срок увеличился до четырех месяцев, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

По сравнению с 2014 годом новосибирцы в два раза дольше стали искать новую работу, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Аналитики портала провели исследование о времени поиска работы среди новосибирцев, исследование проводилось с 5 по 7 апреля.

Как оказалось, на одну вакансию на портале приходится 6,8 резюме. Самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась сфера «Государственная служба» — на одну вакансию претендуют 23 соискателя.

Выросло также время поиска работы. Аналитики выявили тенденцию — чем выше должность, на которую претендует кандидат, тем больше времени занимает поиск. Так, для топ-менеджера нормально искать новую работу до года, для рядового специалиста оптимальный срок составляет 3−4 месяца. По сравнению с 2014 годом, срок поиска работы вырос почти в два раза: 3 года назад на поиск работы специалисты тратили 1−2 месяца.

«По сравнению с докризисным периодом сегодня тщательнее отбирают людей на вакантное место. Работодатели не ограничиваются лишь одним собеседованием: предлагают профессиональные тесты, проводят оценку. Делают все, чтобы уменьшить ошибки при подборе и найти специалиста. Еще год назад работодатели часто искали одного специалиста, который может совместить сразу несколько функций в компании. Сейчас это встречается реже», — говорит руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. .

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