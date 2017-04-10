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09:06 (мск), источник: Om1.ru

В Нефтяниках появится новый сквер

Его собираются устроить на улице Энтузиастов.

Общественники Омска подготовили проект благоустройства нового сквера в Советском округе. Расположен маленький парк будет на улице Энтузиастов, рядом со средней общеобразовательной школой № 63. Общественно полезный проект активисты КТОСа «Энтузиастов» представят на конкурс муниципальных грантов.

Территория площадью 7 тысяч квадратных метров долгое время стояла заброшенной, когда местные жители выступили с инициативой благоустроить эту зону. Жители близлежащих домов, активисты КТОСа с помощью учеников и преподавателей школы № 63 привели территорию в порядок, также на помощь пришли родители учащихся и сотрудники управляющих компаний, обслуживающие дома, рядом с будущим сквером.

Ирина Аксенова, председатель КТОСа «Энтузиастов»:

 — До первого снега на территории будущего сквера было снесено более 100 аварийных деревьев, выкорчевано 100 пней, проведена санитарная обрезка 123 деревьев, вывезено около 500 кубометров мусора и порубочных остатков. В один из таких дней к нам на помощь пришло более 400 человек!

Администрация Советского округа поддержала инициативу жителей Нефтяников. Специалисты и общественники обсудили эскизный проект будущей зеленой зоны, документ уже вынесен на суд жителей микрорайона.

Как пояснил Борис Сенков, глава администрации Советского района, учитывая результаты общественного обсуждения, будет разработан план мероприятий по реализации проекта. Число горожан, желающих участвовать в проекте, постоянно растет. Так, свою помощь предложили управляющие компании, клубы для детей и молодежи, местный ДК «Звездный» и библиотека имени Д. И. Менделеева.

После того, как пройдет работы по обустройству тротуаров и озеленению, сквер будет представлен как окружной объект выставки «Флора-2017».

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