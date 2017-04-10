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07:35 (мск), источник: Informburo.kz

В Казахстане снимут исторический фильм о царице массагетов «Томирис»

Съёмки фильма начнутся в октябре этого года, в декабре 2018 года планируется премьера.

Источник: Informburo.kz

АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова совместно с кинокомпанией «Сатайфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК приступило к работе над крупномасштабным историческим проектом о царице массагетов — «Томирис».

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Картина расскажет о событиях VI века до н. э., когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать великую степь.

«Эта битва, как я считаю, была самой жестокой из всех битв между народами», — писал древнегреческий историк Геродот, труды которого будут также использованы в разработке сценария фильма.

«Идея снять фильм про царицу Томирис принадлежит Алие Нурсултановне (Назарбаевой. — Авт.). Я и моя команда после успешного сотрудничества с ней на проекте “Дорога к матери” с большим удовольствием и огромной ответственностью приступаем к реализации очередной масштабной совместной работе. На данный момент мы начали предподготовительные работы: разработка и написание сценария, планирование производства всего проекта, формирование съёмочной группы, учёных-консультантов, изучение исторических материалов, предварительный выбор локации», — рассказал режиссёр будущей картины Акан Сатаев.

Скоро будет объявлен общереспубликанский кастинг на съёмки в фильме. Все актёры перед будут обучены верховой езде, стрельбе из лука и другим военным навыкам. Съёмки начнутся в октябре 2017 года и пройдут на территории Казахстана до февраля 2018 года. Авторами сценария исторического проекта выступили Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков.

Акан Сатаев уверен, что кинокартина о царице Томирис вызовет огромный интерес и у международного зрителя. Казахстанская премьера запланирована на декабрь 2018 года.

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