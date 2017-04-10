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07:58 (мск), источник: Publika.md

В Оргееве открылась Пасхальная ярмарка

В Оргееве открылась пасхальная ярмарка. В первый же день она собрала десятки посетителей.

Источник: Publika.md

В Оргееве открылась пасхальная ярмарка. В первый же день она собрала десятки посетителей. Люди приехали не только загодя купить пасхальные куличи, но и получить мастер-классы по крашению яиц, а также запастись подарками.

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Свою продукции на второй Пасхальной ярмарке в Оргееве представили 11 предприятий. Куличи предлагают — на любой вкусы и на всякий карман: цены варьируются от семи до 70 леев.

«Зайчонок, ангелок, цветочки, сердечко, домик, уточка — есть абсолютно всё. Куличи, весом 800 граммов, 500, 300. Ассортимент очень богатый».

«Хочу купить кулич и отвезти в Италию. Ищу что-то особенное. Действительно фирменное».

«Купили наш традиционный кулич, чтобы передать наши красивые традиции за моря-океаны. Цены доступные».

Посетители шли на ярмарку в праздничном настроении — ведь открыли ее в Вербное воскресенье. А поддерживали веселую атмосферу артисты-мимы.

«Получаем удовольствие. Рады, что пришли сюда в Вербное воскресенье. Все очень хорошо организованно».

На радость юных посетителей действует на ярмарке зоовыставка. Она собрала редкие виды голубей, фазанов, кроликов… Есть даже черепаха.

«У нас дома на балконе таких животных нет».

А еще детей учили разрисовывать крашенки.

«Они впервые пытаются нанести кисточкой акриловые краски на гипсовую форму. Это довольно сложно для детей», — сказала учитель рисования Ефимия Лепэдату.

Есть на ярмарке и товары местных предприятий легкой промышленности. Вырученные от их продажи деньги передадут неимущим семьям.

Пасхальная ярмарка будет открыта до 22 апреля ежедневно с 9 утра до десяти вечера.

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