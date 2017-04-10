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09:19 (мск), источник: VN.ru

150 клещей с 13 студентов за 10 минут сняла педагог

Первые укусы клещей уже зарегистрированы в Новосибирской области. О том, какова ситуация в районах области, и как защититься от этой угрозы, расскажет Екатерина Киселева.

Источник: VN.ru

Каждый год с наступлением весны Ольга Петровна готовится к полевой практике. Без прививки и страхового полиса педагогов и студентов к походам в лес не допускают.

— В позапрошлом году за 10 минут нахождения в экосистеме с группы в 13 человек мы сняли более 150 клещей, — рассказывает преподаватель естественно-научных дисциплин Болотнинского педагогического колледжа Ольга Петкун.

Меры защиты традиционные: антиклещевые репелленты, спецодежда, само- и взаимоосмотры. В Болотнинском районе укусов пока нет, но с потеплением специалисты ожидают рост активности членистоногих повсеместно. Рекомендуют вовремя делать прививку. В случае укуса — обращаться в больницу. Там правильно удалят клеща и окажут необходимую помощь.

— Дети до 17 лет включительно должны обратиться в инфекционное отделение, и им будет бесплатно введен иммуноглобулин, а по страховкам против клеща — на базе приемного отделения ЦРБ, препарат имеется в достаточном количестве, — говорит помощник врача-эпидемиолога по вакцинации и профилактике Болотнинского района Екатерина Гордеева.

Биологи отмечают: за последние годы численность популяции клещей возрастает. Самка может откладывать до 25 тысяч яиц, большинство из которых выживают.

— Если до недавнего времени считалось, что маленький клещ, который только вывелся, безопасен для организма, то на сегодняшний день имеются научные данные о том, что даже маленький клещ уже является переносчиком болезней, — говорит преподаватель естественно-научных дисциплин Болотнинского педколледжа Ольга Петкун.

Клещ переносит более 10 инфекций, многие из которых при отсутствии медицинской помощи смертельны.

На огородах рекомендуют удалять сухостой и старую листву. Как именно бороться с клещами, можно узнать, позвонив в Роспотребнадзор. Там работает горячая линия. После схода снега специализированные организации обработают парки и кладбища.

Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.

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