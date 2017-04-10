Карту нужных и ненужных дорог составляют в Прибайкальском нацпарке
Карту дорог Прибайкальского национального парка составляют в «Заповедном Прибайкалье».
Карту дорог Прибайкальского национального парка составляют в «Заповедном Прибайкалье».
Карту дорог Прибайкальского национального парка составляют в «Заповедном Прибайкалье». Как 7 апреля 2017 года сообщила
Работа по составлению карты началась с острова Ольхон, где проблема наиболее остра. Научные сотрудники «Заповедного Прибайкалья» собрали всю доступную информацию для максимально точного и полного картографирования. Были использованы материалы лесоустройства Прибайкальского национального парка от 2015 года, топографические карты, оцифрованы космоснимки высокого разрешения, на которых видны даже самые незначительные дороги.
На карте зелёным цветом выделены дороги, необходимые для проведения охранных и противопожарных мероприятий, противопожарные разрывы вблизи населенных пунктов, четыре туристических маршрута и дороги, необходимые жителям острова. Красным цветом выделены стихийно возникшие дороги, не несущие никакой функциональной нагрузки.
Большинство дорог, отраженных на карте, ни для чего не нужны, но заметно меняют ландшафты национального парка. Разрушение почвы, происходящее на испещренных дорогами участках, невозможно переоценить. Особенно сильно страдают степи, где преобладают песчаные почвы и уязвимая растительность. Вместе с почвенным покровом разрушаются местообитания беспозвоночных и гибнут они сами. Кроме того, под колесами техники гибнут мелкие животные, птицы и их гнезда, шум также пагубно сказывается на обитателях национального парка. Напомним, с 1 апреля на всей территории Прибайкальского национального парка запрещено использование квадроциклов и некоторых других видов транспорта.
Следующим шагом масштабной работы будет составление аналогичной карты не только острова Ольхон, но и всей территории Прибайкальского национального парка. На полученной карте будут выделены дороги, несущие функциональную нагрузку, необходимые для работы Прибайкальского национального парка и обеспечения