Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
В Кремле назвали настоящую причину ракетного удара США по Сирии
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ узнали, какой ответ на удары США в Сирии приготовила Москва
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Последствия циклона «Дебби»
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
07:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Карту нужных и ненужных дорог составляют в Прибайкальском нацпарке

Карту дорог Прибайкальского национального парка составляют в «Заповедном Прибайкалье».

Источник: Reuters

Карту дорог Прибайкальского национального парка составляют в «Заповедном Прибайкалье». Как 7 апреля 2017 года сообщила пресс-служба учреждения, основная задача этой работы — оценить воздействие вновь образовавшихся дорог на экосистемы особо охраняемой природной территории, а также выделить дороги, которые действительно необходимы, и ликвидировать наносящие ущерб природе. Сейчас на острове Ольхон и на всей территории Прибайкальского национального парка приобретают всё большую популярность катания на квадроциклах, водители которых зачастую игнорируют существующие дороги и создают новые, где захотят. Вот и возникла необходимость составления и анализа карты всех существующих дорог.

Работа по составлению карты началась с острова Ольхон, где проблема наиболее остра. Научные сотрудники «Заповедного Прибайкалья» собрали всю доступную информацию для максимально точного и полного картографирования. Были использованы материалы лесоустройства Прибайкальского национального парка от 2015 года, топографические карты, оцифрованы космоснимки высокого разрешения, на которых видны даже самые незначительные дороги.

На карте зелёным цветом выделены дороги, необходимые для проведения охранных и противопожарных мероприятий, противопожарные разрывы вблизи населенных пунктов, четыре туристических маршрута и дороги, необходимые жителям острова. Красным цветом выделены стихийно возникшие дороги, не несущие никакой функциональной нагрузки.

Большинство дорог, отраженных на карте, ни для чего не нужны, но заметно меняют ландшафты национального парка. Разрушение почвы, происходящее на испещренных дорогами участках, невозможно переоценить. Особенно сильно страдают степи, где преобладают песчаные почвы и уязвимая растительность. Вместе с почвенным покровом разрушаются местообитания беспозвоночных и гибнут они сами. Кроме того, под колесами техники гибнут мелкие животные, птицы и их гнезда, шум также пагубно сказывается на обитателях национального парка. Напомним, с 1 апреля на всей территории Прибайкальского национального парка запрещено использование квадроциклов и некоторых других видов транспорта.

Следующим шагом масштабной работы будет составление аналогичной карты не только острова Ольхон, но и всей территории Прибайкальского национального парка. На полученной карте будут выделены дороги, несущие функциональную нагрузку, необходимые для работы Прибайкальского национального парка и обеспечения социально-бытовых нужд граждан, проживающих вблизи его границ, а также ненужные дороги, возникшие стихийно. Для ликвидации этих дорог и восстановления пострадавших экосистем ограничат доступ к дорогам в степях, посадят саженцы на лесных дорогах и т. д.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Террорист в Стокгольме действовал по «приказу» ИГИЛ
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
Ожидается ряд изменений в Правилах дорожного движения
В Пекине обещают вознаграждение за информацию о шпионах
Маккейн частично возложил вину за химатаку в Сирии на Белый дом
Стали известны предварительные результаты выборов в Южной Осетии
Спорт
Ничья в пользу «Спартака». Как «Краснодар» с ЦСКА поделили очки ЦСКА довольствовался ничьей в Краснодаре и упустил возможность выйти на чистое второе место в таблице РФПЛ
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь