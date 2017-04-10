Неторопливый водитель оштрафован во Владивостоке
Во Владивостоке на минувшей неделе уведомление оштрафован водитель автобуса компании «Влад Рейс». Автобус этого предприятия простаивал на остановках от четырёх до восьми минут, сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке на минувшей неделе уведомление оштрафован водитель автобуса компании «Влад Рейс». Автобус этого предприятия простаивал на остановках от четырёх до восьми минут, сообщает ИА «Дейта».
«Нарушение было выявлено 16 марта, во время мониторинга. На основании обращения пассажиров его проводили сотрудники управления транспорта администрации Владивостока», — говорится в сообщении городской администрации.
Во время проверки выяснилось, что стоянка автобуса с государственным регистрационным номером ВО 963 маршрута № 60 «Маяк — Первая Речка — Завод «Варяг» на остановках составляла от четырех до восьми минут.
«Таким образом был нарушен пункт 2.3.23 договора от седьмого апреля 2016 года № 903/026−22/16, подписанного между ООО “Влад Рейс” и администрацией города. Согласно договору, стоянка автобусов на остановках не должна превышать двух минут», — говорится в сообщении.