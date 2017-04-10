Неторопливый водитель оштрафован во Владивостоке

«Нарушение было выявлено 16 марта, во время мониторинга. На основании обращения пассажиров его проводили сотрудники управления транспорта администрации Владивостока», — говорится в сообщении городской администрации.

Во время проверки выяснилось, что стоянка автобуса с государственным регистрационным номером ВО 963 маршрута № 60 «Маяк — Первая Речка — Завод «Варяг» на остановках составляла от четырех до восьми минут.

«Таким образом был нарушен пункт 2.3.23 договора от седьмого апреля 2016 года № 903/026−22/16, подписанного между ООО “Влад Рейс” и администрацией города. Согласно договору, стоянка автобусов на остановках не должна превышать двух минут», — говорится в сообщении.