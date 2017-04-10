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10:13 (мск), источник: Uralpress.ru

У православных начинается Страстная седмица

Сегодня, 10 апреля, у православных начинается Страстная седмица — последняя и самая строгая неделя поста, когда вспоминаются страдания и смерть Иисуса Христа. Великий пост завершится 16 апреля с наступлением Пасхи.

Каждый день Страстной седмицы имеет свое значение.

В Великий понедельник вспоминается патриарх Иосиф, которого продали браться, и повествование о бесплодной смоковнице. В страстной понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки — вечером.

В Великий вторник вспоминают притчи Спасителя в Иерусалимском Храме, о Его втором пришествии, обличие Иисусом фарисеев, а также о Страшном суде и кончине мира. В этот день разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером.

В Великую среду Иуда предал Иисуса за 30 серебряников. В память об этом православные постятся каждую среду. В среду можно есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

В Великий четверг православные вспоминают об Установление Таинства Причастия. В четверг, не дожидаясь Пасхи, нужно прийти в храм, исповедоваться и причаститься. В этот день хозяйки готовят жилище к светлому празднику — пекут куличи, делают генеральную уборку и подобное. Этот день также называют «чистым четвергом». Это особый день, в который разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

Великая пятница — день строгого поста. Нельзя печь куличи, варить яйца и развлекаться. В страстную пятницу вспоминают гибель Христа во имя всего человечества. Страстная пятница является днем воздержания — кушать нельзя в знак скорби о Христе, взошедшем на Крест.

Великая суббота — это последний день, когда можно причаститься и исповедоваться перед Пасхой на утренней службе. Вечером в храмах освящают Пасхи, готовятся к празднику, а ближе к ночи начинается торжественная ночная служба.

В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла. А уже в воскресенье, 16 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.

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