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09:07 (мск), источник: Om1.ru

Вместо стройки на Левом берегу Омска растет свалка

Местные жители переживают за безопасность детей, поскольку ворота заброшенной стройки уже не закрываются, а на территории ямы с арматурой.

Пост об этом появился накануне в соцсетях. Юлия Лебедева выложила фотографии «текущего строительства» в районе ледовой арены имени Л. Киселева, где должно было появиться торгово-административное здание. Однако последние несколько лет объект заброшен, и на его месте растет несанкционированная свалка.

 — Изначально это место было обнесено забором, но с осени 2016 года забор раскурочен, туда скидывают мусор все кому не лень, а самое опасное, что туда спокойно могут зайти дети, а там сплошные ямы с арматурой, — написала девушка.

Больше 10 лет назад, в 2006 году, два земельных участка общей площадью 2850 м² получила в аренду индивидуальная предпринимательница Марина Богомолова для строительства двухэтажного торгового комплекса с офисами, напоминает «Новый Омск». Стройка была заброшена на начальном этапе, и местная власть уже не раз выносила на обсуждение судьбу земель, расторгнув договор аренды и предполагая оформить на этом месте сквер, однако конкретных действий пока не последовало.

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