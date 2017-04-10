Почему КМК не выстоял? 85 лет славной истории металлургии

Чем Кузнецкий металлургический комбинат живёт сегодня, узнавала корреспондент «АиФ — Кузбасс».

«В памятную апрельскую ночь, когда первая доменная печь должна была выдать первый сибирский чугун, никто на площадке не спал, — вспоминал главный инженер Кузнецкстроя Иван Бардин. — Беспрерывно звонил телефон, люди справлялись, идёт ли чугун. Чугун пошёл хороший. Я увидел это сразу, и, когда этот чугун пошёл в первый восьмидесятитонный ковш, беспокойство исчезло. Сомнений уже не было ни у кого — всё пойдёт благополучно. И людей на площадке охватила радость».

Первый кузнецкий чугун показался из лётки в 6 часов 30 минут, всего лишь через два года с того дня, когда начали рыть котлован на пустынной площадке доменного цеха. Люди кричали «ура!», обнимали друг друга. Это был великий праздник труда. «Все смотрели на это чудо, — вспоминает один из первых кузнецкстроевцев Фёдор Мурашко, — как мы сейчас смотрим на наших космонавтов».

Многие из наблюдавших выпуск пошли за ковшом на разливочную машину. А когда началась разливка, каждый старался обзавестись замечательным «сувениром» — кусочком первого чугуна Кузнецкого комбината. У многих семей эти кусочки хранились как самая дорогая реликвия.

От взлёта до падения.

«КМК был одним из крупнейших металлургических комбинатов страны, — рассказывает Леонид КАЛИНИН, почётный металлург, полный кавалер ордена Трудовой славы, почётный гражданин города Новокузнецка. — Это был срез всего государства — мини-страна в большой стране. С 1932 года и по 2000-й он постоянно наращивал объёмы производства. К примеру, в 1982 году наш рельсобалочный цех, в котором я отработал 25 лет, выпустил рекордный объём продукции — 1,5 млн тонн (при среднем объеме 1,2 млн — 1,3 млн)! Такие же рекорды были и по всему комбинату. Порядка 80 цехов, более 30 тыс. работников — таких уникальных комбинатов до сих пор больше нет и не будет в нашей стране! Он выпускал 4,5 млн тонн готовой продукции, а сейчас может еле-еле дотянуть до 600 тыс., превратившись в маленький передельный заводик. Здесь был не только полный замкнутый цикл производства металла, но и развитая социальная инфраструктура: комбинат содержал 1800 тыс. кв. м жилья, три детских сада, один из самых больших стадионов страны, два совхоза, базы отдыха и многое-многое другое».

В 1992—1993 гг. КМК стал акционерным обществом открытого типа «Кузнецкий металлургический комбинат». И началась эпоха реформ и сокращений.

«В 2000-е гг. встал вопрос о выводе из эксплуатации КМК, потому что продукция комбината оказалась очень дорогой. К тому же требовались огромные средства на реконструкцию комбината, — говорит Борис МАЛАХОВ, заместитель директора благотворительного фонда ветеранов ЕВРАЗа. — Но полностью его так и не «перевооружили».

Нужно ли спасать КМК?

«Нельзя сказать, что КМК закрыли, — утверждает Борис Махалов. — Сегодня КМК входит в структуру ЗСМК, выпускает 100-метровые рельсы по мировым стандартам, которые востребованы на российском и мировом рынках.

Конечно, развивать бывшую площадку КМК нужно, но только в других, более перспективных направлениях. Несколько лет назад здесь был открыт вагоностроительный завод, который просуществовал совсем недолго. Мне кажется, сейчас более перспективным будет переработка вторичной продукции. К примеру, в Мундыбаше расположено два больших хранилища отходов агломерата. В этих отходах есть серебро и золото. Почему бы не заняться их переработкой? Вокруг города расположен мощный конгломерат шахтёров. Почему бы не создать своё мощное производство угледобывающей техники?"

«Если и есть у КМК перспективы, то только связанные с новым производством, — считает Леонид Калинин. У Новокузнецка уникальная инфраструктура, три выхода на Транссибирскую магистраль. Ни один город от Урала до Владивостока не имеет столь удачную систему выхода железнодорожный путей. Именно такое положение Новокузнецка ставит возможным строительство нового металлургического завода, конечно, не такого огромного, но всё же металлургического… «.