Японские ученые разработали проект скважины до земной мантии

Цель этого проекта, по словам исследователей из Японского агентства по науке и технике в области морских наук (JAMSTEC), — попытка узнать больше о том, как образовалась наша планета и из чего состоит мантия. Японское правительство поддерживает и финансирует эту экспедицию, так как знания подобного рода помогут предсказывать землетрясения, передает CNN. Мантия, составляющая 80% массы нашей планеты, находится под земной корой на глубине более 10 км.

В данный момент ученые рассматривают три места, в которых они могут начать бурения до мантии. «Одним местом является побережье Гавайев, второе находится у берегов Коста-Рики, а последние — возле Мексики», — говорит Натсуе Абе, представитель агентства. Проект будет осуществляется с борта самого современного бурового судна — «Тикю».

Источник: AP 2017