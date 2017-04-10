Токари разных возрастов соревновались в Хабаровске

Мероприятие прошло в хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Участие в состязании приняли 18 хабаровчан. Они выполнили теоретическое и практическое задание. Жюри определило победителей в нескольких возрастных категориях. Так, среди мастеров от 16 до 20 лет лучшим стал Артур Нетесов из Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания. Вторым признали Дмитрия Кретова из Хабаровского машиностроительного техникума, а третьим — студента Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий Андрея Земскова.

Среди токарей от 21 года до 28 лет первое место занял представитель МУП «Тепловые сети» Владимир Пекарев. Также жюри отметило мастеров ЗАО «Хабаровский автомост» Андрея Глебова и МУП «Водоканал» Дмитрия Щукина.

В возрастной категории от 28 лет победу одержал Юрия Коваленко с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, третье место занял его коллега Максим Мисанов. Вторым в этой группе стал работник МУП «Водоканал» Анатолий Панов.

Напомним, в рамках городского конкурса «Лучший по профессии» также пойдут соревнования среди сварщиков и электриков.