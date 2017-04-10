Синоптики прогнозируют в Калининградской области дождливую рабочую неделю

По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 10 апреля, воздух прогреется до +17°C. Со вторника по пятницу ожидается +9… +11°C. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +5… +3°C.

В течение всей рабочей недели синоптики прогнозируют облачную погоду и дожди. Скорость ветра не превысит 7 м/с.