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09:10 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют в Калининградской области дождливую рабочую неделю

В ближайшие пять дней в Калининградской области ожидаются осадки.

Источник: Калининград.Ru

По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 10 апреля, воздух прогреется до +17°C. Со вторника по пятницу ожидается +9… +11°C. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +5… +3°C.

В течение всей рабочей недели синоптики прогнозируют облачную погоду и дожди. Скорость ветра не превысит 7 м/с.

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