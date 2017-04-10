Омские компании срубают деревья и не высаживают новые

Омская администрация продолжает заниматься озеленением города. Однако зачастую высадка новых деревьев и кустарников происходит только через суд.

Подобная практика истребования компенсационного озеленения в судебном порядке уже наработана. Мэрии Омска ней приходиться прибегать в случае нарушений Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Омска по решению Горсовета № 45 от 25 июля 2007 года.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, согласно Правилам, лица, которые снесли зеленые насаждения, обязаны взамен высадить новые: за одно вырубленное дерево — посадить три новых, вместо одного снесенного кустарника — пять новых.

В 2014 году появилось новое обязательное требование администрации города — вместо снесенных деревьев нужно сажать исключительно крупномерные с комом земли. По словам специалистов, подобная технология позволяет деревьям легче прижиться — вероятность повышается до 90%. Кроме того, «взрослая» зелень сразу экологически и эстетически работает на территорию.

Однако далеко не все компании придерживаются установленных правил: снеся деревья, новые не высаживают. В таких случаях департамент городского хозяйства обращается в суд. В числе нарушителей оказались такие физические и юридические лица как Леонова А. В., ООО «Дом на Менделеева», ООО «Валуевский БетКом», ООО «Мейджер плюс», ООО «Форум Дом», ООО «АВК», ООО «Аппарт Отель Маршал», ООО «ГК «Прибрежный».