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09:08 (мск), источник: Om1.ru

Омские компании срубают деревья и не высаживают новые

Администрации Омска приходиться обращаться в суд, чтобы заставить компании посадить зелень.

Омская администрация продолжает заниматься озеленением города. Однако зачастую высадка новых деревьев и кустарников происходит только через суд.

Подобная практика истребования компенсационного озеленения в судебном порядке уже наработана. Мэрии Омска ней приходиться прибегать в случае нарушений Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Омска по решению Горсовета № 45 от 25 июля 2007 года.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, согласно Правилам, лица, которые снесли зеленые насаждения, обязаны взамен высадить новые: за одно вырубленное дерево — посадить три новых, вместо одного снесенного кустарника — пять новых.

В 2014 году появилось новое обязательное требование администрации города — вместо снесенных деревьев нужно сажать исключительно крупномерные с комом земли. По словам специалистов, подобная технология позволяет деревьям легче прижиться — вероятность повышается до 90%. Кроме того, «взрослая» зелень сразу экологически и эстетически работает на территорию.

Однако далеко не все компании придерживаются установленных правил: снеся деревья, новые не высаживают. В таких случаях департамент городского хозяйства обращается в суд. В числе нарушителей оказались такие физические и юридические лица как Леонова А. В., ООО «Дом на Менделеева», ООО «Валуевский БетКом», ООО «Мейджер плюс», ООО «Форум Дом», ООО «АВК», ООО «Аппарт Отель Маршал», ООО «ГК «Прибрежный».

Начиная с 2015 года через суд были удовлетворены иски администрации с требованиями обязать эти компании высадить новую зелень. На сегодняшних день в судебном производстве по-прежнему находятся дела еще в отношении нескольких фирм, которые пренебрегают озеленением.

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