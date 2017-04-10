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09:21 (мск), источник: Volga News

Половодьем подтоплены приусадебные участки в Ставропольском, Алексеевском и Кинельском района области

Органами местного самоуправления в каждом случае организовано информирование населения о подтоплении.

В с. Нижнее Санчелеево подтоплено 11 участков, а в Нижнем Санчелеево три участка.

Так же в этот вечер чрезвычайной ведомство довело информацию о подтоплениях в Алексеевском районе. Там при разливе реки Чапаевка подтоплено 14 приусадебных участков. Высота уровня воды на подтопленных территориях составляет 5−10 см.

А в с. Сосновка Кинельского района в результате обильного снеготаяния подтопило два приусадебных участка. Высота воды на подтопленной территории составляет 5−10 см.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что органами местного самоуправления в каждом случае организовано информирование населения о подтоплении.

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