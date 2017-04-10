Жителям Солнечного отказали в тротуаре для пеших и велопрогулок в Северный

Жителям красноярского микрорайона Солнечный отказали в устройстве тротуара мимо кладбища «Бадалык». Некоторые жители микрорайона заявили, что пользовались бы этим тротуаром для поездок на велосипеде.

Официальный ответ департамента городского хозяйства на просьбу обустроить тротуар вдоль проезжей части от микрорайона Солнечный до микрорайона Северный опубликован в социальных сетях. Из него следует, что строительство тротуара на этом участке дороги является нецелесообразным.

В департаменте напомнили, что капитальный ремонт автодороги «Красноярск — Енисейск» закончили в 2013 году, в том проекте устройство тротуара не было предусмотрено. Для строительства нового тротуара требуется разработать проектно-сметную документацию и заложить деньги в бюджете.

«Кроме того, не изучена возможная интенсивность пешеходного движения в данном направлении (предполагаем, что она будет низкой). Также следует отметить, что существует возможность воспользоваться общественным транспортом, учитывая отсутствие жилой застройки и значительное расстояние», — говорится в ответе департамента.