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10:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Приставы взыскали штраф за некачественный ремонт дорог в Красноярске

Сумма штрафа составила 150 тыс. рублей.

Судебные приставы взыскали административный штраф с компании по ремонту дорог в Красноярске и Емельяновском районе. Сумма задолженности составила 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

После проверки выяснилось, что подрядчик выполнил некачественный ремонт дорог. Руководителю организации выписали штраф за «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений».

«В срок, предусмотренный законом, компания-должник обязательства не исполнила. В результате приставы возбудили исполнительное производство», — говорится в сообщении ведомства.

Руководителя компании предупредили о принудительных взысканиях. Тогда директор согласился оплатить штраф. Какая именно компания выполняла ремонт дороги, в тексте не уточняется. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, добавили в ведомстве.

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