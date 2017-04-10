Приставы взыскали штраф за некачественный ремонт дорог в Красноярске

Судебные приставы взыскали административный штраф с компании по ремонту дорог в Красноярске и Емельяновском районе. Сумма задолженности составила 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

После проверки выяснилось, что подрядчик выполнил некачественный ремонт дорог. Руководителю организации выписали штраф за «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений».

«В срок, предусмотренный законом, компания-должник обязательства не исполнила. В результате приставы возбудили исполнительное производство», — говорится в сообщении ведомства.

Руководителя компании предупредили о принудительных взысканиях. Тогда директор согласился оплатить штраф. Какая именно компания выполняла ремонт дороги, в тексте не уточняется. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, добавили в ведомстве.