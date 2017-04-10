Скончался известный уральский актер

В Екатеринбурге скончался известный актер и телеведущий Геннадий Ильин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил драматург Николай Коляда: «Умер Гена Ильин. Скоропостижно. Замечательный был актер. Работал какое-то время у меня в театре. Играл Осипа в “Ревизоре”. Светлая память».

В конце марта актеру исполнилось 55 лет. Геннадий Ильин окончил Свердловский театральный институт, работал в Каменском театре драмы, в Екатеринбурге — в Камерном театре и «Волхонке». Долгое время был телеведущим на местных каналах: вел программы «Вариант» и «Морской бой» на СГТРК, «Вечерний дозор» на ОТВ, «Новое утро», «Прогноз погоды» и «Новости по пятницам» на «41 канале», сообщает «Уралинформбюро».