Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Впавшая в кому после укола лидокаина девочка умерла в Омске
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Уйгурская проблема Китая
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10:08 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае погода на неделе будет теплее нормы

13 апреля ожидается незначительное понижение температуры, но продлится оно не большое суток. Из-за потепления в середине недели начнется весеннее половодье.

Источник: Новости Перми

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ сообщают, что текущая неделя будет на 3−4 градуса теплее нормы. Похолодание, которое пришло 10 апреля в Пермский край, завершится уже 11 апреля. В последующие два дня температура воздуха будет повышаться.

12 апреля ночью ожидается −1…+4°, а днем +10…+15°. 13 апреля вероятно прохождение через территорию края западного циклона, на севере края вероятны значительные осадки. Понижение температуры воздуха будет несущественным, и продлится не более суток.

Из-за потепления 13 апреля начнется весеннее половодье. Ожидается подъем уровня воды на реках бассейнов Обвы, Иньвы, Тулвы, Сылвы.

В конце недели подъем уровня воды в реках продолжится, также при условии сохранения теплой погоды, 15—16 апреля вероятно начало ледохода на реке Чусовой.

Пик половодья прогнозируют на 18—23 апреля.


Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+12°
полупрозрачная облачность
764 мм рт. ст.
повышенное
62 %
повышенная
3 м/с
легкий ветер
На антитеррористический митинг в Перми пришли более пяти тысяч человек
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Террорист в Стокгольме действовал по «приказу» ИГИЛ
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
Последняя надежда «Магнитки»: анонс второго матча финала КХЛ Сегодня в Магнитогорске состоится второй матч финала Кубка Гагарина. В первой игре СКА оказался сильнее «Металлурга» со счетом 5:4
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь