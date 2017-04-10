В Пермском крае погода на неделе будет теплее нормы
13 апреля ожидается незначительное понижение температуры, но продлится оно не большое суток.
13 апреля ожидается незначительное понижение температуры, но продлится оно не большое суток.
Специалисты
12 апреля ночью ожидается −1…+4°, а днем +10…+15°. 13 апреля вероятно прохождение через территорию края западного циклона, на севере края вероятны значительные осадки. Понижение температуры воздуха будет несущественным, и продлится не более суток.
В конце недели подъем уровня воды в реках продолжится, также при условии сохранения теплой погоды,
Пик половодья прогнозируют на