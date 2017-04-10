В Пермском крае погода на неделе будет теплее нормы

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ сообщают, что текущая неделя будет на 3−4 градуса теплее нормы. Похолодание, которое пришло 10 апреля в Пермский край, завершится уже 11 апреля. В последующие два дня температура воздуха будет повышаться.



12 апреля ночью ожидается −1…+4°, а днем +10…+15°. 13 апреля вероятно прохождение через территорию края западного циклона, на севере края вероятны значительные осадки. Понижение температуры воздуха будет несущественным, и продлится не более суток.



Из-за потепления 13 апреля начнется весеннее половодье. Ожидается подъем уровня воды на реках бассейнов Обвы, Иньвы, Тулвы, Сылвы.



В конце недели подъем уровня воды в реках продолжится, также при условии сохранения теплой погоды, 15—16 апреля вероятно начало ледохода на реке Чусовой.



Пик половодья прогнозируют на 18—23 апреля .





