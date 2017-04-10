Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Похваставшейся Porsche дочери депутата Госдумы устроили травлю
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
СМИ узнали, какой ответ на удары США в Сирии приготовила Москва
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Последствия циклона «Дебби»
14События недели в фотографиях
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
09:24 (мск), источник: ИА Башинформ

У православных Башкирии началась Страстная неделя Великого поста

УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Страстная неделя — последняя и самая строгая неделя поста, когда вспоминаются страдания и смерть Иисуса Христа. Великий пост завершается с наступлением Пасхи — главного православного праздника. В этом году Пасха у православных и католиков совпадает и приходится на 16 апреля, сообщает портал wordyou.ru.

Неделю до Пасхи православные называют страстной седмицей. Каждый день имеет свое значение. Священники рекомендует провести это время в молитве и, даже если не соблюдали Великий пост, за неделю до Пасхи не поздно начать поститься, исповедоваться и причаститься.

Великий понедельник. В этот день вспоминается патриарх Иосиф, которого продали братья, и повествование о бесплодной смоковнице. Принято читать псалтырь и 21-ю главу Евангелия от Матфея.

Великий вторник. Вспоминаются притчи Спасителя в Иерусалимском храме, о Его втором пришествии, обличение Иисусом фарисеев, а также о Страшном суде и кончине мира. Принято читать псалтырь и Евангелие от Матфея.

Великая среда. Именно в среду Иуда предал Иисуса за 30 сребреников. В память об этом православные постятся каждую среду. За первые три дня Страстной седмице нужно прочитать Псалтырь.

Великий четверг. В этот день православные вспоминают об установлении Таинства Причастия. В четверг, не дожидаясь Пасхи, необходимо прийти в храм, исповедоваться и причаститься. В этот день хозяйки готовят жилище к светлому празднику — пекут куличи, делают генеральную уборку. Вечером в храмах совершается служба с чтением «Двенадцати Евангелий». Этот день также называют «чистым четвергом».

Великая пятница. Это день строгого поста. Нельзя печь куличи, варить яйца и развлекаться. В страстную пятницу вспоминают гибель Христа во имя всего человечества.

Великая суббота. Это последний день, когда можно причаститься и исповедоваться перед Пасхой на утренней службе. Вечером в храмах освящают Пасхи, готовятся к празднику, а ближе к полуночи начинается торжественная ночная служба.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Террорист в Стокгольме действовал по «приказу» ИГИЛ
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
В России могут внести коррективы в правила дорожного движения
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Стали известны предварительные результаты выборов в Южной Осетии
При пожаре в казанском Храме всех религий погиб человек
Спорт
Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» 12-й сезон подряд Российский форвард забросил 33 шайбы по итогам регулярного чемпионата НХЛ и разделил первое место по этому показателю в команде с Ти Джеем Оши
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь