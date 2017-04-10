У православных Башкирии началась Страстная неделя Великого поста

Неделю до Пасхи православные называют страстной седмицей. Каждый день имеет свое значение. Священники рекомендует провести это время в молитве и, даже если не соблюдали Великий пост, за неделю до Пасхи не поздно начать поститься, исповедоваться и причаститься.

Великий понедельник. В этот день вспоминается патриарх Иосиф, которого продали братья, и повествование о бесплодной смоковнице. Принято читать псалтырь и 21-ю главу Евангелия от Матфея.

Великий вторник. Вспоминаются притчи Спасителя в Иерусалимском храме, о Его втором пришествии, обличение Иисусом фарисеев, а также о Страшном суде и кончине мира. Принято читать псалтырь и Евангелие от Матфея.

Великая среда. Именно в среду Иуда предал Иисуса за 30 сребреников. В память об этом православные постятся каждую среду. За первые три дня Страстной седмице нужно прочитать Псалтырь.

Великий четверг. В этот день православные вспоминают об установлении Таинства Причастия. В четверг, не дожидаясь Пасхи, необходимо прийти в храм, исповедоваться и причаститься. В этот день хозяйки готовят жилище к светлому празднику — пекут куличи, делают генеральную уборку. Вечером в храмах совершается служба с чтением «Двенадцати Евангелий». Этот день также называют «чистым четвергом».

Великая пятница. Это день строгого поста. Нельзя печь куличи, варить яйца и развлекаться. В страстную пятницу вспоминают гибель Христа во имя всего человечества.

Великая суббота. Это последний день, когда можно причаститься и исповедоваться перед Пасхой на утренней службе. Вечером в храмах освящают Пасхи, готовятся к празднику, а ближе к полуночи начинается торжественная ночная служба.