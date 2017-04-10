В Уфе в контактном зоопарке посетители спасли енота

Историю рассказывают местные СМИ со ссылкой на социальные сети. Свидетельница происшествия написала, что заметила, как зверь запутался шлейкой вокруг стула и чуть не повесился на своем поводке. При этом зоопарк уже был закрыт, а клетка енота — не заперта. Оставшийся без присмотра питомец вышел из нее и попал в беду. Посетители торгового центра вызвали охранника, который открыл зоопарк, и зверь был спасен.