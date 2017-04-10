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11:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в контактном зоопарке посетители спасли енота

УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в контактном зоопарке, расположенном в одном из ТРЦ, посетители спасли енота.

Историю рассказывают местные СМИ со ссылкой на социальные сети. Свидетельница происшествия написала, что заметила, как зверь запутался шлейкой вокруг стула и чуть не повесился на своем поводке. При этом зоопарк уже был закрыт, а клетка енота — не заперта. Оставшийся без присмотра питомец вышел из нее и попал в беду. Посетители торгового центра вызвали охранника, который открыл зоопарк, и зверь был спасен.

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