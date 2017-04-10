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09:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Субботник в Воронежской области собрал 161 тыс человек

Массовая уборка прошла 8 апреля.

Около 161 тыс. жителей региона вышли на общеобластной субботник 8 апреля, сообщил пресс-центр облправительства. В Воронеже к массовой уборке присоединились 41,4 тыс. человек, и только в городе за субботу вывезли около 3,5 тыс. т мусора.

Участники субботника наводили порядок на территории парков, скверов, мемориальных мест, прибрежных зон. Жители региона убирали мусор и во дворах домов.

На общеобластной субботник вышли почти 2,3 тыс. представителей власти, уточнил пресс-центр облправительства. Губернатор Алексей Гордеев принял участие в уборке сквера у здания бывшего Дома офицеров (проспект Революции, 32) в субботу, 8 апреля. Глава региона высадил саженцы кленов и лип.

Контекст

Весенний месячник благоустройства стартовал в области 3 апреля и продлится до 1 мая, а общеобластные субботники пройдут в регионе 8 и 29 апреля. В регионе создали штаб по проведению субботников и санитарной очистки территорий городов и сел региона. Губернатор Алексей Гордеев призвал жителей региона выйти на апрельские субботники.

Власти ожидают, что в месячнике благоустройства только в Воронеже примут участие около 180 тыс. человек. Жители Воронежской области могут направлять мнения, пожелания, предложения и вопросы, касающиеся организации и проведения субботников, по электронной почте: subbotnik2017@govvrn.ru.

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