Субботник в Воронежской области собрал 161 тыс человек
Массовая уборка прошла 8 апреля.
Массовая уборка прошла 8 апреля.
Около 161 тыс. жителей региона вышли на общеобластной субботник 8 апреля, сообщил
Участники субботника наводили порядок на территории парков, скверов, мемориальных мест, прибрежных зон. Жители региона убирали мусор и во дворах домов.
На общеобластной субботник вышли почти 2,3 тыс. представителей власти, уточнил
Контекст
Весенний месячник благоустройства стартовал в области 3 апреля и продлится до 1 мая, а общеобластные субботники пройдут в регионе 8 и 29 апреля. В регионе создали штаб по проведению субботников и санитарной очистки территорий городов и сел региона. Губернатор Алексей Гордеев призвал жителей региона выйти на апрельские субботники.
Власти ожидают, что в месячнике благоустройства только в Воронеже примут участие около 180 тыс. человек. Жители Воронежской области могут направлять мнения, пожелания, предложения и вопросы, касающиеся организации и проведения субботников, по электронной почте: subbotnik2017@govvrn.ru.