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10:57 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Горожан ожидает тёплая и дождливая погода

Всю неделю в городе будет пасмурно, а местами возможны небольшие дожди.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На этой неделе синоптики обещают москвичам тёплую погоду с кратковременными дождями. В понедельник днём ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 12−14 градусов, а южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, передаёт Гидрометцентр России.

В ночь на вторник, 11 апреля, термометры покажут от пяти до семи градусов выше нуля. Днём по-прежнему будет облачно и пройдут дожди. При этом будет тепло — до 14−16 градусов.

Чуть похолодает в среду, 12 апреля. В этот день воздух прогреется до 9−11 градусов.

В четверг, 13 апреля, снова станет теплее: столбики термометров поднимутся до отметки 12 градусов. Погода существенно не изменится и к концу недели: горожан ожидают пасмурные выходные с температурой воздуха до 13 градусов выше нуля.

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