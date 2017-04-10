Горожан ожидает тёплая и дождливая погода
Всю неделю в городе будет пасмурно, а местами возможны небольшие дожди.
Всю неделю в городе будет пасмурно, а местами возможны небольшие дожди.
На этой неделе синоптики обещают москвичам тёплую погоду с кратковременными дождями. В понедельник днём ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 12−14 градусов, а южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, передаёт Гидрометцентр России.
В ночь на вторник, 11 апреля, термометры покажут от пяти до семи градусов выше нуля. Днём
Чуть похолодает в среду, 12 апреля. В этот день воздух прогреется до 9−11 градусов.
В четверг, 13 апреля, снова станет теплее: столбики термометров поднимутся до отметки 12 градусов. Погода существенно не изменится и к концу недели: горожан ожидают пасмурные выходные с температурой воздуха до 13 градусов выше нуля.