Горожан ожидает тёплая и дождливая погода

На этой неделе синоптики обещают москвичам тёплую погоду с кратковременными дождями. В понедельник днём ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 12−14 градусов, а южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, передаёт Гидрометцентр России.

В ночь на вторник, 11 апреля, термометры покажут от пяти до семи градусов выше нуля. Днём по-прежнему будет облачно и пройдут дожди. При этом будет тепло — до 14−16 градусов.