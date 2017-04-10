ТВ-3 покажет новый сезон «Твин Пикс» через сутки после премьеры в США

Как сообщалось ранее, третий сезон культового сериала девяностых будет показан 21 мая на телеканале CBS. Он выходит после длительного перерыва — последняя серия второго сезона была показана в Америке 10 июня 1991 года.
«Телеканал ТВ-3 приобрел у компании CBS Studios International права на показ нового сезона “Твин Пикса” Дэвида Линча. Премьера на ТВ-3 состоится через 24 часа после премьеры сериала в Штатах», — сообщили на телеканале.
В пресс-службе уточнили, что перед премьерой третьего сезона ТВ-3 покажет первый и второй сезоны «Твин Пикса», а с 22 мая запустит в эфир продолжение в фирменной озвучке канала.
Как отмечает генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович, создателю «Твин Пикс» Дэвиду Линчу удалось создать новый формат телевизионной драмы и отыскать совершенно иную форму диалога со зрителем. «Именно поэтому “Твин Пикс” отлично вписывается в нашу философию, соответствуя слогану ТВ-3 “все, кроме обычного”. Мы первыми среди российских каналов покажем новый сезон культового сериала, которого весь мир ждал 25 лет», — подчеркнул он.
О «Твин Пиксе»
Культовый сериал «Твин Пикс» появился в начале девяностых, его придумали режиссер Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост. Действие происходит в вымышленном городке Твин Пикс в штате Вашингтон. Специальный агент ФБР Дейл Купер расследует убийство старшеклассницы Лоры Палмер. Ее смерть оказывается связанной с чередой мистических явлений и событий, а жизнь маленького городка — не такой мирной и спокойной, какой кажется на первый взгляд.
Всего было снято два сезона и один полнометражный фильм «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992). В 1991 году «Твин Пикс» получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал, а актеры Кайл МакЛахлен и Пайпер Лори были отмечены как лучший актер и лучшая актриса второго плана. В 2007 году журнал Time включил сериал в число лучших ТВ-шоу всех времен.
Третий сезон «Твин Пикс» состоит из 18 серий, в которых появится большая часть актерского состава из «классических» сезонов.