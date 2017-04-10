ТВ-3 покажет новый сезон «Твин Пикс» через сутки после премьеры в США

Как сообщалось ранее, третий сезон культового сериала девяностых будет показан 21 мая на телеканале CBS. Он выходит после длительного перерыва — последняя серия второго сезона была показана в Америке 10 июня 1991 года.

«Телеканал ТВ-3 приобрел у компании CBS Studios International права на показ нового сезона “Твин Пикса” Дэвида Линча. Премьера на ТВ-3 состоится через 24 часа после премьеры сериала в Штатах», — сообщили на телеканале.

В пресс-службе уточнили, что перед премьерой третьего сезона ТВ-3 покажет первый и второй сезоны «Твин Пикса», а с 22 мая запустит в эфир продолжение в фирменной озвучке канала.

Как отмечает генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович, создателю «Твин Пикс» Дэвиду Линчу удалось создать новый формат телевизионной драмы и отыскать совершенно иную форму диалога со зрителем. «Именно поэтому “Твин Пикс” отлично вписывается в нашу философию, соответствуя слогану ТВ-3 “все, кроме обычного”. Мы первыми среди российских каналов покажем новый сезон культового сериала, которого весь мир ждал 25 лет», — подчеркнул он.