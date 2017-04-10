В Самарской области 13 тысяч «новых льготников» заявили о своем праве на льготы по имущественным налогам

С начала 2017 года о своем праве на льготы по имущественным налогам впервые заявили около 13 тысяч жителей Самарской области, на получение налоговых вычетов заявление направили 673 налогоплательщика и 251 сообщение о розыске транспортного средства.

Как отмечают в УФНС России по Самарской области, теперь с учетом предоставленных сведений будут сформированы сводные налоговые уведомления за 2016 год, которые уже во втором полугодии текущего года начнут получать жители Самарской области с рассчитанной к уплате суммой имущественных налогов: транспортного, земельного, налога на недвижимость.

Заявить о льготах можно в любом налоговом органе. Для удобства налогоплательщиков предусмотрено несколько способов: направить заявление и подтверждающие документы можно по почте, через МФЦ, обратиться лично в любую налоговую инспекцию или, не выходя из дома, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Такой интерактивный способ общения с налоговой службой уже опробовали 3 тысячи жителей Самарской области, из них 220 жителей региона заявили о своем «льготном» праве с помощью «личного кабинета» в первые три месяца 2017 года. К слову сказать, самарцы стали чаще интересоваться возможностями «личного кабинета» — в электронном виде подать заявление о льготах и как сформировать неквалифицированную электронную подпись, чтобы подписать декларацию для получения налогового вычета. Среди часто задаваемых вопросов — кто имеет право на льготы и где представлен полный перечень льгот, в какой инспекции, например, по месту регистрации или по месту учета объекта недвижимости, примут такое заявление и оказывают ли такую услугу в МФЦ?

Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на сайте ФНС России. С помощью онлайн-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» можно быстро выяснить, на какие льготы может претендовать конкретный плательщик.

Напомним, что в 2016 году правом на налоговые льготы воспользовались 826 тысяч жителей Самарской области: в числе льготников по налогу на имущество физических лиц 574 тысячи человек, по земельному налогу — 98 тысяч, по транспортному налогу — 154 тысячи владельцев транспортных средств.