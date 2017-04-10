ГПК: очереди из фур в Литву в понедельник уменьшились
В то же время на границе с Польшей в двух пунктах пропуска стоят более 200 легковых автомашин.
В то же время на границе с Польшей в двух пунктах пропуска стоят более 200 легковых автомашин.
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Очереди из большегрузных автомобилей на выезд из Беларуси в Евросоюз к утру понедельника уменьшились, свидетельствуют данные официального портала Государственного пограничного комитета Беларуси.
Так, по состоянию на 8 утра в четырех пунктах пропуска на
На границе с Латвией в двух пунктах пропуска — «Григоровщина» и «Урбаны» — находятся 80 и 20 грузовиков соответственно.
На
Накануне вечером на выезд из Беларуси в очередях находилось более 770 грузовиков.
Ранее сообщалось, что Евросоюз усилил контроль на внешних границах с 7 апреля, в связи с этим власти ЕС предупреждали о возможном увеличении очередей в погранпереходах.