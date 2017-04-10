ГПК: очереди из фур в Литву в понедельник уменьшились

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Очереди из большегрузных автомобилей на выезд из Беларуси в Евросоюз к утру понедельника уменьшились, свидетельствуют данные официального портала Государственного пограничного комитета Беларуси.

Более 640 фур стоят в очередях на границах Беларуси

Так, по состоянию на 8 утра в четырех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе находятся 434 фуры, наибольшее их количество — 200 — в ПП «Каменный Лог», меньше всего грузовых машин находится в «Привалке» — 58. В пунктах пропуска «Бенякони» и «Котловка» стоят 96 и 80 большегрузов соответственно.

На границе с Латвией в двух пунктах пропуска — «Григоровщина» и «Урбаны» — находятся 80 и 20 грузовиков соответственно.

На белорусско-польской границе грузовики стоят только в «Берестовице», там их всего 30. Однако на выезд в Польшу скопились очереди из легковушек: в пункте пропуска «Брузги» из 118, в «Бресте» — 100. На других погранпереходах очередей не наблюдается.

Накануне вечером на выезд из Беларуси в очередях находилось более 770 грузовиков.

Ранее сообщалось, что Евросоюз усилил контроль на внешних границах с 7 апреля, в связи с этим власти ЕС предупреждали о возможном увеличении очередей в погранпереходах.