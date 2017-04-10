«Арочный Майдан». Полиция усилила патрулирование в Полтаве

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции и Национальной гвардии усилили патрулирование в Полтаве после массовых беспорядков, сообщил руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Вечером в среду в Полтаве мирный протест, в котором принимали участие несколько сотен человек, перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. В результате стычки против застройки были ранены три человека. По данным местной полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо. Правоохранители задержали восемь наиболее активных человек с обеих сторон.

«После столкновения между митингующими и охранниками частной фирмы, мы собрались со всеми инициаторами и самого митинга и людьми, которых возмутила эта ситуация, для того, чтобы этой ситуацией не воспользовались провокаторы, мы приняли решение, на период, пока ситуация не будет стабильной, чтобы на патрулирование с полицией вышли все представители общественных организаций и формирований», — цитирует Сулаева «112 Украина».

Он уточнил, что усилены патрули Нацгвардии и полиции.