Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Впавшая в кому после укола лидокаина девочка умерла в Омске
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В США заявили о возможности ядерной войны с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14События недели в фотографиях
10:03 (мск), источник: Интерфакс

Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине

Треть россиян считает, что Запад стал больше бояться России.

Источник: Reuters

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Доля россиян, негативно относящихся к США, снижается, хотя все еще довольно высока: сейчас плохо эту страну воспринимают 52% против 64% в 2016 году и 73% в 2015 году, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Читайте также
Путин рассказал об отношении России к США

Положительно к США относятся 37% респондентов (25% год назад и 19% два года назад), показал опрос, проведённый 31 марта — 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В отношении россиян к Евросоюзу также прослеживается положительная тенденция — сейчас к ЕС хорошо относится более трети россиян (36% против 25% в 2015 году), плохо — 53% (против 64% два года назад).

Об Украине в положительном ключе отзываются 34% респондентов (25% в 2016 году), в негативном — 56% (ранее — 59%).

Белоруссия и Китай в целом сохраняют положительный имидж в глазах россиян: положительно к ним относятся 79% и 78% респондентов соответственно, негативно — по 13%.

Читайте также
Россияне стали меньше доверять теленовостям

К Турции 47% россиян относятся хорошо, 34% — отрицательно.

Рассуждая о том, как изменилось за последний год отношение к России и русским за рубежом, 33% респондентов высказали мнение, что «нас стали больше бояться», 12% — что «нас стали больше ненавидеть». Каждый пятый (19%), напротив, полагает, что за год Россию стали больше уважать, каждый десятый (10%) — что РФ стали больше понимать. Еще 19% считают, что за последний год ничего не изменилось.

В целом, по мнению респондентов, Россия вызывает у западных стран тревогу (22%), страх (21%), презрение (14%). В том, что Россию на Западе уважают, уверены 15% респондентов, а 4% полагают, что ей сочувствуют. Еще 16% считают, что к России относятся без особых чувств.

Комментарии
19
Эдуард Иванов
Сергей, я конечно понимаю Ваше желание видеть Россию второй Украиной. Но вряд ли. Путин отнюдь не Николай второй и из Навального лепить второго Ленина не даст.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Эдуард Иванов
Выложили анализ времен предвыборной гонки в США. Когда действительно многие ждали нормализации отношений в виду победы Трампа. Пускай выложат мнения россиян о США и ЕяюС после ракетного удара по Сирии.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Виктория Виктория
Бред сивой кобылы в лунную ночь, а не статья.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Последний гвоздь в гроб «перезагрузки»: Трамп откопал 59 топоров войны
7 апреля© Ньюстюб
 Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Правление Сбербанка не утвердило назначение Марианны Максимовской
Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Великобритания планирует ввести новые санкции против России
Террорист в Стокгольме действовал по «приказу» ИГИЛ
ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
Последняя надежда «Магнитки»: анонс второго матча финала КХЛ Сегодня в Магнитогорске состоится второй матч финала Кубка Гагарина. В первой игре СКА оказался сильнее «Металлурга» со счетом 5:4
Авто
Автопарк СССР: грузовики из Чехословакии Водители вспоминают об этих машинах с теплом. В мировом масштабе они не были откровением, но неизбалованных советских шоферов удивляли комфортом, динамикой, надежностью
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой 31-летняя супермодель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер впервые стали родителями.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь