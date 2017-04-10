Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
Треть россиян считает, что Запад стал больше бояться России.
Треть россиян считает, что Запад стал больше бояться России.
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Доля россиян, негативно относящихся к США, снижается, хотя все еще довольно высока: сейчас плохо эту страну воспринимают 52% против 64% в 2016 году и 73% в 2015 году, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
Положительно к США относятся 37% респондентов (25% год назад и 19% два года назад), показал опрос, проведённый 31 марта — 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
В отношении россиян к Евросоюзу также прослеживается положительная тенденция — сейчас к ЕС хорошо относится более трети россиян (36% против 25% в 2015 году), плохо — 53% (против 64% два года назад).
Об Украине в положительном ключе отзываются 34% респондентов (25% в 2016 году), в негативном — 56% (ранее — 59%).
Белоруссия и Китай в целом сохраняют положительный имидж в глазах россиян: положительно к ним относятся 79% и 78% респондентов соответственно, негативно — по 13%.
К Турции 47% россиян относятся хорошо, 34% — отрицательно.
Рассуждая о том, как изменилось за последний год отношение к России и русским за рубежом, 33% респондентов высказали мнение, что «нас стали больше бояться», 12% — что «нас стали больше ненавидеть». Каждый пятый (19%), напротив, полагает, что за год Россию стали больше уважать, каждый десятый (10%) — что РФ стали больше понимать. Еще 19% считают, что за последний год ничего не изменилось.
В целом, по мнению респондентов, Россия вызывает у западных стран тревогу (22%), страх (21%), презрение (14%). В том, что Россию на Западе уважают, уверены 15% респондентов, а 4% полагают, что ей сочувствуют. Еще 16% считают, что к России относятся без особых чувств.