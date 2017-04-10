Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Доля россиян, негативно относящихся к США, снижается, хотя все еще довольно высока: сейчас плохо эту страну воспринимают 52% против 64% в 2016 году и 73% в 2015 году, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Положительно к США относятся 37% респондентов (25% год назад и 19% два года назад), показал опрос, проведённый 31 марта — 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В отношении россиян к Евросоюзу также прослеживается положительная тенденция — сейчас к ЕС хорошо относится более трети россиян (36% против 25% в 2015 году), плохо — 53% (против 64% два года назад).

Об Украине в положительном ключе отзываются 34% респондентов (25% в 2016 году), в негативном — 56% (ранее — 59%).

Белоруссия и Китай в целом сохраняют положительный имидж в глазах россиян: положительно к ним относятся 79% и 78% респондентов соответственно, негативно — по 13%.