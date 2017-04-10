Дождем и мокрым снегом может накрыть Хабаровск уже завтра

Хабаровск, 10 апреля, AmurMedia.

Неустойчивая погода ожидается на этой неделе на большей части Хабаровского края. Осадки в виде дождя и мокрого снега в дальневосточной столице возможны уже завтра. Менее слякотно в краевом центре будет только к концу трудовых будней, сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

По словам специалиста, в северных районах края завтра и послезавтра ожидается сильный снег с метелью и усилением ветра до 19−24 м/с. На южная части региона будут также осадки, преимущественно в виде дождя с усилением ветра до 10−15 м/с. Ночные температуры от -4 до +1°C, дневные — 3−10 градусов тепла. Осадки сохранятся 12—13 апреля , в южных районах на большей части территории будет без осадков. С четверга — 13 и 14 апреля — будет небольшая передышка, а 15 апреля приходит очередной циклон, который снова принесет осадки на большую часть территории края. Практически всю неделю сохранится свежий ветер, его порывы могут достигать до 10−15 м/c.

— В Хабаровске осадки возможны 11 и 12 апреля, потом дня два будет перерыв. Начиная с 15 апреля, мы снова ожидаем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Слякотная погода сохранится в городе и в воскресенье. Начало недели выдастся более прохладным — в пределах +5…+6°C, а к ее концу воздух будет прогреваться до +10°C. Температура ночью около нуля и слабо отрицательные, в основном до −2…−3°C. Дневные температуры в пределах +6…+11°C. В субботу при осадках температуры опять понизятся до +8…+9°C. Кроме того в течение недели сохранится довольно свежий ветер — в пределах 7−12 м/c. С приходом очередного циклона к 15 апреля ветер будет снова усиливаться, — сообщила Галина Брынцева.