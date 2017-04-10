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10:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае полностью исчез один вид птиц

Учёные Пермского университета считают, что причиной исчезновения чёрного аиста стала вырубка деревьев.

Чёрный аист полностью исчез в Пермском крае. Об этом сообщают в Пермском государственном университете. Учёные ПГНИУ считают, что причиной стала вырубка деревьев, подходящих для гнездовий.

«Чёрного аиста не видели в Пермском крае уже 30 лет, поэтому в скором времени ему нужно будет присваивать нулевую категорию редкости. Последний раз он появлялся в Косинском районе», — пояснил орнитолог, профессор биологического факультета ПГНИУ Александр Шепель. — Кроме того, стремительно сокращается популяция хищных птиц — беркута и подорлика.

Хищные птицы вьют большие гнёзда диаметром более 2 метров. Располагают их на крупных высоких деревьях. Например, исчезнувший с территории Прикамья чёрный аист гнездился на высоте 10−20 м в кроне старых, высоких деревьев. Одно и то же гнездо служило много лет нескольким поколениям птиц.

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