В Пермском крае полностью исчез один вид птиц
Учёные Пермского университета считают, что причиной исчезновения чёрного аиста стала вырубка деревьев.
Учёные Пермского университета считают, что причиной исчезновения чёрного аиста стала вырубка деревьев.
Чёрный аист полностью исчез в Пермском крае. Об этом сообщают в Пермском государственном университете. Учёные ПГНИУ считают, что причиной стала вырубка деревьев, подходящих для гнездовий.
«Чёрного аиста не видели в Пермском крае уже 30 лет, поэтому в скором времени ему нужно будет присваивать нулевую категорию редкости. Последний раз он появлялся в Косинском районе», — пояснил орнитолог, профессор биологического факультета ПГНИУ Александр Шепель. — Кроме того, стремительно сокращается популяция хищных птиц — беркута и подорлика.
Хищные птицы вьют большие гнёзда диаметром более 2 метров. Располагают их на крупных высоких деревьях. Например, исчезнувший с территории Прикамья чёрный аист гнездился на высоте 10−20 м в кроне старых, высоких деревьев. Одно и то же гнездо служило много лет нескольким поколениям птиц.