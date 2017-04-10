В Прикамье выявили 169 водителей с признаками опьянения

Из 169 нетрезвых водителей 37 были задержаны сотрудниками ГИБДД на территории Перми, по десять нарушителей в Соликамске и Березниках, восемь — на территории Пермского района, по шесть нарушителей выявлено в Кунгуре, Лысьве и Чернушке.



Кроме этого на территории всего региона установлено 75 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения. Были задержаны 215 водителей на автомобилях, тонированных не по ГОСТу. Кроме этого пренебрегли соблюдением ПДД и 385 пешеходов.



Также с 7 по 9 апреля в Пермском крае произошло 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 16 получили травмы.







