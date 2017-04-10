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10:09 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье выявили 169 водителей с признаками опьянения

С 7 по 9 апреля в Пермском крае почти 200 автомобилистов были задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения. Всего за три дня на территории региона сотрудниками ГИБДД было выявлено более 5200 нарушений ПДД.

Источник: РИА "Новости"

Из 169 нетрезвых водителей 37 были задержаны сотрудниками ГИБДД на территории Перми, по десять нарушителей в Соликамске и Березниках, восемь — на территории Пермского района, по шесть нарушителей выявлено в Кунгуре, Лысьве и Чернушке.

Кроме этого на территории всего региона установлено 75 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения. Были задержаны 215 водителей на автомобилях, тонированных не по ГОСТу. Кроме этого пренебрегли соблюдением ПДД и 385 пешеходов.

Также с 7 по 9 апреля в Пермском крае произошло 17 ДТП, в результате которых четыре человека погибли и 16 получили травмы.



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