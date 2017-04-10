С 1 мая в Алуште начнут работу эвакуаторы

В Алуште запустят работу эвакуаторов с 1 мая, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на начальника Управления ГИБДД МВД по РК Анатолия Борисенко.

«Вот-вот должен заработать город Алушта, у них уже принято местное постановление, и с 1 мая (эвакуаторы — ред.) выходят работать. В дальнейшем это будет развиваться и в других городах», — уточнил он.

Борисенко рассказал, что принудительная эвакуация авто — это один из способов властей навести порядок на дорогах. Он подчеркнул, что это особенно актуально перед летним курортным сезоном.

«Не будем забывать о том, что мы на стадии подготовки к летнему курортному сезону, и работа эвакуации в таких местах отдыха граждан, как набережные, скверы должна обязательно осуществляться», — заключил Борисенко.