Жителей паводковых районов просят заготовить мешки с песком

Резкое потепление может обернуться серьезными неприятностями для уральцев и жителей Западной Сибири. МЧС разослало предупреждение в города и сёла. В ближайшие дни температура воздуха в Челябинской области может подняться до 15 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Быстрое потепление спровоцирует интенсивное таяние снега. В традиционно сложных для пропуска талых вод районах — Верхнем Уфалее, Карталах, Варне, Аше — усилена работа мобильных групп Уральского учебного спасательного центра. Они расчищают русла рек и следят за изменением уровня воды. Если он достигнет критической отметки, возможно, кое-где придётся эвакуировать население.

Жителям частных домов в территориях, переживших все неприятности паводков прошлых лет, советуют не терять времени и тщательно готовиться к встрече с большой водой. Перенести запасы продуктов туда, где они не намокнут, очистить подворья от снега и льда, освободить водосточные канавы от грязи, заготовить мешки с песком.