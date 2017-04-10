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10:09 (мск), источник: АиФ Казань

Из-за пожара в храме перекрыто Аракчинское шоссе

Аракчинское шоссе из-за пожара в храме всех религий перекрыто, сообщает корреспондент АиФ-Казань с места событий.

Машины, едущие в город, разворачивают обратно, проезд возможен только через Юдино и далее через Горьковское шоссе или улицу Тэцевскую. На месте пожара находится 11 единиц пожарной техники, полиция и скорая помощь.

Напомним, во время пожара погиб управляющий. ЧП произошло около 5 утра, к 7 утра пожар удалось потушить. Основная версия происшествия — поджог, заявил в мэрии Казани начальник городского управления ГО и ЧС Фердинанд Тимурханов, так как возгорание произошло сразу в трех местах.

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