Из-за пожара в храме перекрыто Аракчинское шоссе

Машины, едущие в город, разворачивают обратно, проезд возможен только через Юдино и далее через Горьковское шоссе или улицу Тэцевскую. На месте пожара находится 11 единиц пожарной техники, полиция и скорая помощь.

Напомним, во время пожара погиб управляющий. ЧП произошло около 5 утра, к 7 утра пожар удалось потушить. Основная версия происшествия — поджог, заявил в мэрии Казани начальник городского управления ГО и ЧС Фердинанд Тимурханов, так как возгорание произошло сразу в трех местах.