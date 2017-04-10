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10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Пленэр на стройке века: Крымский мост пишут художники

Живописцы возрождают жанр промышленного пейзажа.

5
фотографий

Крымские художники провели пленэр на площадке строительства моста через Керченский пролив. Представители Союза художников России из Керчи, Симферополя и Ялты выполнили серию этюдов и зарисовок для работы над будущими полотнами.

Планируется, что авторы представят свои картины, посвященные масштабной стройке, на передвижной выставке. Она пройдет в разных городах Крыма и будет приурочена к открытию движения по мосту.

— Наша творческая бригада работает рядом с мостостроителями. Для нас это уникальная возможность прикоснуться к этому большому проекту. Мы не документируем стройку маслом на холсте. Каждая работа — это совокупность личных ощущений и впечатлений, которые переносятся на холст. А впечатления — грандиозные: везде масса работы, много движения. Хочется это движение, когда два берега все ближе друг к другу, передать, — рассказал художник Виктор Щесняк.

Перед пленэром художники пообщались с рабочими и осмотрели большую площадку строительства моста протяженностью 19 километров. Они увидели, как на суше и в акватории погружаются сваи, формируются мостовые опоры, ведется монтаж пролетных строений, а на керченском берегу идет укрупнительная сборка из заводских элементов судоходных арочных пролетов.

— Я потрясен, как все это мощно, продуманно, грамотно, последовательно. Большое количество специалистов высокого класса работает на разных участках. Хочется находиться здесь потому, что энергетика настолько позитивная, настолько созидательная. Разговаривая с рабочими, видишь, как они трепетно относятся каждый к своему делу, вообще ко всей стройке. Постепенно мы проникаемся этой атмосферой и подбираемся к пониманию тех будущих произведений, которые будем создавать по наработанным здесь материалам, — поделился впечатлениями заслуженный художник Республики Крым Александр Максименко.

— Сложно выбрать место, где поставить этюдник. Везде интересно, все хочется охватить. В настроении постоянно присутствует восторг. Этот восторг мы будем стараться вложить в наши картины. Мы здесь всего лишь художники, но создается такое впечатление во время работы, что мы тоже немножко участвуем в строительстве, и от этого восторг еще больше. Я горжусь тем, что нахожусь в России, и мне очень хочется внести хоть маленькую лепту в то, что происходит сейчас, в эти действия, — рассказал заслуженный художник Республики Крым Павел Шумов.

Площадка строительства Крымского моста стала привлекательной для российских художников уже с первых дней реализации проекта. Мост пишут со смотровых площадок в Керчи и Тамани, откуда открываются панорамные виды на работу в Керченском проливе. Некоторые этюдные работы уже представлены в экспозиции Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

— Мы возвращаемся к забытой теме промышленного пейзажа. Для художника это прекрасная возможность испытать свои силы, стать соучастником происходящего, особенно когда речь идет о масштабной стройке. Мы стараемся привлечь к этому процессу не только художников полуострова, но и живописцев, и графиков из других регионов России. Общими силами планируем создать выставку, которая, надеюсь, будет интересна широкому зрителю, — рассказал инициатор пленэра на площадке строительства Крымского моста заслуженный работник культуры Крыма Сергей Пушкарев.

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