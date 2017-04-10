В Полтаве протестующие заблокировали вход в здание горсовета

В понедельник, начиная с восьми часов утра, протестующие блокируют все входы в здание Полтавского городского совета, исполнительного комитета и управлений, сообщает «УНН».

Всех сотрудников горсовета и управлений не пропустили на рабочие места. Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Светлана Тарашевская отпустила всех до десяти часов.

Протестующие требуют, чтобы мэр немедленно созвал внеочередную сессию.

Кроме того, в 9:00 планируется очередной митинг у здания горсовета.

Напомним, в Полтаве 6 апреля собрались на акцию протеста около 300 граждан. Мирное собрание переросло в драку, во время которой работники частной охранной фирмы нанесли телесные повреждения нескольким гражданам. После инцидента в Полтаве было усилено патрулирование полиции и Нацгвардии.

Следователями областной полиции предварительно открыты уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 121 УК («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), 122 УК («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»), 194 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), 296 УК («Хулиганство»), 345 УК («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»).